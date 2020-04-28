Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей

Фонд ООН з народонаселення оприлюднив прогноз про потенційні наслідки пандемії коронавіруса і пов'язаних з нею карантинних обмежень, які в Україні продовжили до 11 травня.

За оцінками Фонду, пів року карантинних заходів призведуть до того, що близько 47 мільйонів жінок із країн з низьким та середнім рівнем доходу втратять доступ до ефективних контрацептивів, наслідком чого стануть до семи мільйонів незапланованих вагітностей, пише "ВВС-Україна".

Окрім того, карантин сприяє зростанню рівня домашнього насильства - за 6 місяців обмежень кількість випадків домашнього насильства може зрости, за оцінками фахівців, до 31 мільйона.

Почастішання випадків домашнього насильства на тлі карантину вже фіксують у багатьох країнах. Про це свідчать як дедалі більша кількість дзвінків на гарячі лінії, так і кількість звернень жертв насильства до правоохоронців.

Є дві причини того, чому пандемія сприяє гендерному насильству, пояснюють у Фонді ООН.

Перший - збої в роботі та фінансуванні соціальних програм запобігання насильству, друга - карантин і вимоги залишатися вдома, через які жертви змушені більше часу проводити наодинці зі своїми кривдниками.

Як повідомляли Українські Новини, із-за COVID-19 світу загрожує дефіцит презервативів.

Тим часом, вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі.