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  • Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей
28 квітня 2020, вівторок, 21:21 26
Світ 2020-04-28T23:15:02+03:00
Українські Новини
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей

Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей

Ярина Вацяк
Карантин, Вагітність, Насильство в сім'ї, Коронавірус
Вагітність. Фото: pixabay.com
Вагітність. Фото: pixabay.com

Фонд ООН з народонаселення оприлюднив прогноз про потенційні наслідки пандемії коронавіруса і пов'язаних з нею карантинних обмежень, які в Україні продовжили до 11 травня.

За оцінками Фонду, пів року карантинних заходів призведуть до того, що близько 47 мільйонів жінок із країн з низьким та середнім рівнем доходу втратять доступ до ефективних контрацептивів, наслідком чого стануть до семи мільйонів незапланованих вагітностей, пише "ВВС-Україна".

Окрім того, карантин сприяє зростанню рівня домашнього насильства - за 6 місяців обмежень кількість випадків домашнього насильства може зрости, за оцінками фахівців, до 31 мільйона.

Почастішання випадків домашнього насильства на тлі карантину вже фіксують у багатьох країнах. Про це свідчать як дедалі більша кількість дзвінків на гарячі лінії, так і кількість звернень жертв насильства до правоохоронців.

Є дві причини того, чому пандемія сприяє гендерному насильству, пояснюють у Фонді ООН.

Перший - збої в роботі та фінансуванні соціальних програм запобігання насильству, друга - карантин і вимоги залишатися вдома, через які жертви змушені більше часу проводити наодинці зі своїми кривдниками.

Як повідомляли Українські Новини, із-за COVID-19 світу загрожує дефіцит презервативів.

Тим часом, вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі.

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