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28 квітня 2020, вівторок, 20:03 10
Силові структури 2020-04-28T21:00:01+03:00
Українські Новини
В ресторан Тищенко викликали поліцейських, але ті не виявили там відвідувачів

В ресторан Тищенко викликали поліцейських, але ті не виявили там відвідувачів

Кира Молчанова
Київ, Нацполіція, Микола Тищенко, Порушення карантину, Ресторан Велюр
Поліцейські прийшли в
Поліцейські прийшли в "Велюр" з перевіркою. Фото: прес-служба поліції Києва

Після того, як поліцейські перевірили можливе порушення карантину в київському ресторані "Велюр", у поліції заявили, що не знайшли там відвідувачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, після прибуття поліції адміністратор відкрив вхід і пустив поліцейських в ресторан.

"На момент знаходження правоохоронців у ресторані відвідувачів не було. Поліцейські роз'яснили обмежувальні норми в період карантину і взяли у адміністратора закладу зобов'язання по роботі таких установ тільки в онлайн-режимі", — сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко, звинуватив журналістів у продажності після того, як у програмі "Бігус.інфо" його ресторан "Велюр" звинуватили у продовженні роботи всупереч карантину.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Микола Тищенко ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, в тому числі депутатів Ради.

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