В ресторан Тищенко викликали поліцейських, але ті не виявили там відвідувачів

Після того, як поліцейські перевірили можливе порушення карантину в київському ресторані "Велюр", у поліції заявили, що не знайшли там відвідувачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, після прибуття поліції адміністратор відкрив вхід і пустив поліцейських в ресторан.

"На момент знаходження правоохоронців у ресторані відвідувачів не було. Поліцейські роз'яснили обмежувальні норми в період карантину і взяли у адміністратора закладу зобов'язання по роботі таких установ тільки в онлайн-режимі", — сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко, звинуватив журналістів у продажності після того, як у програмі "Бігус.інфо" його ресторан "Велюр" звинуватили у продовженні роботи всупереч карантину.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Микола Тищенко ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, в тому числі депутатів Ради.