За лекарства платить не будут: сколько будут стоить медуслуги в больницах с 1 апреля

В Министерстве здравоохранения определились, сколько государство заплатит больницам за лечение украинцев. Однако не все тарифы порадовали медиков. Например, за консультацию специализированного врача Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заплатит 49 грн за пациента. Помимо этого, в тарифы не включили стоимость лекарств.

Как пишет "Сегодня", с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг, за которые платит государство. Программа включает в себя экстренную, первичную медпомощь, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и роды, медпомощь детям до 16 лет.

Тарифы на все медуслуги уже рассчитаны. Например, за роды НСЗУ перечислит больнице 8136 грн и 5093 грн за ведение беременности и послеродовой период. Если такие тарифы еще кажутся возможными, то некоторые вызывают вопросы.

За экстренную помощь НСЗУ перечислит 11 161 грн, говорится в постановлении Кабмина. Однако, это сумма за сто человек. То есть за одного пациента – 111 грн.

В этот тариф включена догоспитальная помощь и транспортировка до больницы. Медпомощь в медучреждении оплатят уже по другим тарифам, в зависимости от вида медуслуги.

Не много заплатят и за консультацию специализированного врача – 4942 грн за сто человек. За операции, которые проводятся амбулаторно, – 48 001 грн за сто человек.

"За консультацию одного человека будет оплачиваться 49,42 грн. А за операцию в амбулатории почти 500", – подтвердила Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины.

"Если такой специалист в среднем будет давать по 20 консультаций в день, то он медучреждению будет приносить примерно 1 тыс. грн в день. Не скажу, что это много, но это не так уже и плохо", считает врач-анестезиолог Анатолий Бондарь.

По самому маленькому тарифу НСЗУ оплатит стоматологию. Стоматологическая помощь детям до 16 лет — бесплатная, ее оплачивает Нацслужба здоровья. Но тариф на нее составит всего лишь 919 грн на сто человек или 9,19 грн за одного. Сложно представить из чего должна быть, например, пломба за девять гривен.

Не все за копейки

Далеко не все тарифы маленькие. За стационарное лечение и приоритетные услуги НСЗУ готов платить больше. Приоритетные услуги – это диагностика и лечение, направленное на выявление новообразований. Среди них:

гистероскопия – 1965 грн за пациентов от 50 лет;

ЭГДС, гастроскопия – 749 грн за пациентов от 50;

колоноскопия – 944 грн за пациентов от 40 лет;

цистоскопия – 802 грн за пациентов от 50 лет;

бронхоскопия – 969 грн за пациентов от 50 лет;

маммография – 204 грн за пациентов от 40 лет;

"Согласно рекомендациям ВОЗ, такие процедуры должны проводиться для тех пациентов, которые имеют повышенный риск развития новообразований, а это в основном люди от 40 или 50 лет. Для оплаты этой услуги НСЗУ пациент должен иметь направление на прохождение такой процедуры от врача первички или лечащего врача", – говорится в пояснении Нацслужбы здоровья.

Для пациентов младше указанного возраста услуги должны оплачиваться из амбулаторного пакета.

Больше всего заплатят за медпомощь преждевременно рожденным или новорожденным с болезнями – от 26 087,72 до 98 533,82 грн. На лучевую терапию онкобольному НСЗУ перечислит больнице 30 327 грн. За излеченный туберкулез – 20 663 грн, за лечение инсульта – 19 332 грн, а инфаркта – 16 000 грн. Тариф на химиотерапию – 17 843 грн.

Меньше 10 тыс. грн заплатят за:

8136 грн – роды;

7865,64 грн – стационарная паллиативная помощь;

6554,73 грн – медреабилитация взрослых и детей с поражением опорно-двигательного аппарата;

5931 грн – лечение пневмонии.

4563 – операции на стационаре или лечение на стационаре без хирургического вмешательство. Могут применить коэффициенты, в зависимости от сложности лечения.

3052 грн – острый аппендицит;

2911 грн – лечение диабета;

1500 грн – диагностика, лечение и сопровождение людей с ВИЧ;

За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

Лекарства не включены

Ни в один из тарифов не включены медикаменты. Дело в том, что лекарства медучреждения получают централизованно по другим госпрограммам. В этом году по лекарствам ничего не изменится.

"У Минздрава есть централизованные программы закупки лекарств. В тарифах не учтены лекарства, поскольку они профинансированы другими программами. Также важно отметить, что в программу медицинских гарантий входят препараты, которые входят в Национальный перечень лекарств (они закупаются централизованно, потом развозят по регионам, а дальше по больницам. – Ред.). Другие, к сожалению, включить нет возможности. Препараты, которые не включены в Национальный перечень, пациенту, может быть, придется купить самостоятельно. Также эти лекарства могут обеспечивать местные бюджеты — это не запрещено законодательством", – пояснила Алена Горошко.

Тем временем, Зеленский пообещал отремонтировать 220 опорных больниц в 2020 году.