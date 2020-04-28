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28 квітня 2020, вівторок, 16:53 8
Економіка 2020-04-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
Ціни на кукурудзу на біржах знизилися після падіння цін на нафту, - ВАР

Ціни на кукурудзу на біржах знизилися після падіння цін на нафту, - ВАР

Елена Новикова
Зниження цін, Ціни на нафту, Кукурудза, Ціни на кукурудзу
Кукурудза. Фото: pixabay
Кукурудза. Фото: pixabay

Всеукраїнська аграрна рада констатувала, що ціни на кукурудзу на біржах знизилися на 2-3% після обвалу цін на нафту.

Про це Українським Новинам повідомив заступник голови ВАР Денис Марчук.

"Здешевлення нафти призвело до того, що і ця (сільськогосподарська) продукція дешевшає. За останній період ціна на кукурудзу знизилася на 2-3% на біржах", - сказав він.

Марчук зазначив, що зниження цін спостерігається і на інші зернові, однак у першу чергу це торкнулося кукурудзи, оскільки з неї виробляється біоетанол, який у США часто використовується замість дизельного палива.

При цьому, за його словами, ще рано говорити про вплив ціни на експорт кукурудзи з України.

В той же час Марчук очікує, що урожай в 2020 році складе більше 60 млн тонн і не досягне рекорду 2019 року.

"Урожай не буде рекордним, як був у цьому маркетинговому році - близько 75 млн зернових... буде трохи менше, вийдемо на показники 2018 року - більше 60 млн тонн зернових", - прокоментував він.

Можливе зниження врожаю пов'язано з пошкодженням сходів сільгоспкультур із-за тривалої посухи.

Наголошується, що найбільше постраждали Одеська, Миколаївська, частково Запорізька області, де також було значне вплив заморозків.

Марчук заявив, що 90 господарств, що входять у ВАР, вже втратили урожай з 15 тис. га, оскільки без дощів культури неможливо пересіяти.

На даний момент Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно з аграрними асоціаціями збирають дані з пошкоджених ділянок.

Як повідомляли Українські Новини, після обвалу світових цін на нафту "Консалтингова група "А-95" допустила зниження роздрібних цін на бензин до 16 гривень/літр, на дизельне паливо до 14 гривень/літр.

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