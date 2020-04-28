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28 апреля 2020, вторник, 15:26 269
Финансы 2020-04-28T15:27:15+03:00
Українські Новини
В "Метинвесте" рассказали, что им не возместили НДС за февраль, а в январе выплатили с задержкой

В "Метинвесте" рассказали, что им не возместили НДС за февраль, а в январе выплатили с задержкой

Кира Молчанова
НДС, Задолженность, Производство, Метинвест, Метинвест Холдинг
Метинвест. Фото: metinvestholding.com
Метинвест. Фото: metinvestholding.com

Группа "Метинвест", которая еще недавно входила в двадцатку самых успешных украинских брендов, заявляет о задолженности по возмещению НДС предприятиям группы, а также совместным предприятиям в размере 1 млрд гривен за февраль.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

В пресс-службе отметили, что вчера истек срок по данным выплатам, однако средства предприятиям группы, а также совместным предприятиям так и не поступили.

При этом наибольшая задолженность по возмещению НДС перед Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича (Донецкая область), "Запорожсталью" (Запорожье), Южным и Центральным горно-обогатительным комбинатам (Днепропетровска область).

В пресс-службе также отметили, что предприятиям группы возмещение НДС за январь было осуществлено с задержками.

Как сообщали Українськi Новини, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2019 году перечислила в бюджеты всех уровней 21,1 млрд гривен налогов и сборов, что на 5% ниже прошлогоднего уровня.

Ноябрь группа "Метинвест" закончила с отрицательным показателем EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) 2 млн долларов (в октябре EBITDA группы составила 20 млн долларов), сократив выручку по сравнению с октябрем на 13%, или на 104 млн долларов до 693 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Метинвест" сократил производство готовой продукции на 3% или на 174 тыс. тонн до 5,595 млн тонн.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, "Смарт-Холдинг" контролирует Вадим Новинский.

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