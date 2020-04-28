В Україні будуть робити тести на імунітет до коронавірусу: які області стануть першими

ІФА-тести на антитіла до коронавірусу, який в Україні зафіксували у 9,4 тис. осіб, на основі імуноферментного аналізу спершу почнуть робити в двох областях областях країни.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я України не збирається приховувати статистику захворюваності коронавірус за результатами ІФА-тестування. А перші області, де почнуть таке тестування, - Одеська та Сумська.

"Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно подивитися на наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки (захворювання на коронавірус, - ред.). Перші такі випадки будуть досліджуватися в Одеській області та Сумської області", - сказав Ляшко.

Ляшко повідомив, що ІФА-тести в Україні вже є. І вони допоможуть побачити реальну картину захворюваності.

Як повідомляли Українські Новини, з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли 639 дітей.

Крім того, тести на коронавірус є у більшості київських аптечних мереж.