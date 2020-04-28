В Туркменистане женщинам-госслужащим запретили делать маникюр, накладные ресницы и красить волосы

Ранее в Судане женщинам разрешили не покрывать голову и носить брюки. Тем временем, власти Туркменистана ужесточили правила внешнего вида для женщин, которые находятся на государственной службе. Им запретили красить волосы, делать маникюр, и носить накладные ресницы. Об этом передает "Радио Азатлык".

По инорфмации ведомства, в Ашхабаде (столица Туркменистана), в государственных учреждениях и на предприятиях усилили запреты и требования к внешнему виду женщин. Бюджетным сотрудницам, в том числе преподавателям, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

Отмечается, что под запрет также попали и широкие воротники, украшенные национальными узорами. Женщинам-госслужащим приказали носить "узкие, простые и скромные" воротники.

Издание сообщает, что после объявления новых требований владельцев салонов красоты и парикмахерских вызвали в полицию и предупредили о том, что ограничения распространяются и на них.

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