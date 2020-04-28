Хто частіше хворіє на коронавірус у Києві. Статистика серед чоловіків, жінок та дітей

З тих, хто захворів на коронавірус у Києві, 56% чоловіків і 44% жінок. Найбільше хворих киян у віці 30-49 років, понад 43%. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Трохи загальної статистики, тому що часто запитують, хто в Києві більше хворіє. З підтверджених випадків серед хворих на коронавірус у столиці: 44% жінок - 574 випадки, і 56% чоловіків - 724 людини. Серед хворих 80 дітей: 43 хлопчики і 37 дівчаток - це трохи більше 6%. 120 медпрацівників - тобто 9%. Служителів церкви - 179 осіб, це 14%", - розповів Кличко.

За віковими категоріями: діти до 17 років - 80 осіб, або 6,2%. Кияни 18-29 років - 15,8% або 205 випадків. 30-49 років - 43,4% або 564 людини. Кияни у віці 50-65 років - 23,2% - 301 випадок. Люди 65 років і старше - 11,4% або 148 хворих.

"Як ви бачите, вірус вражає всіх. Але, за статистикою, більше хворіють чоловіки. І більше всього випадків - серед активної частини суспільства - людей 30-49 років. Старші люди більше дослухалися до закликів берегтися і дотримуються правил", - зазначив мер Києва.



Як повідомляли Українські Новини, з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли 639 дітей.



Тим часом в Україні на апараті ШВЛ знаходиться 121 хворий на коронавірус, серед них дитина і медики.