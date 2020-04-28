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28 квітня 2020, вівторок, 11:30 17
Судова влада 2020-04-28T13:45:03+03:00
Українські Новини
За два дні на посаду голови Податкової подали 43 заявки

За два дні на посаду голови Податкової подали 43 заявки

Анна Рудык
Кабмін, Конкурс на посаду, податкова служба, Податкова
Податкова служба. Фото: ГФС України
Податкова служба. Фото: ГФС України

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявляє, що на посаду голови Державної податкової служби вже подані 43 заявки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Рішення уряду було в п'ятницю, на сайті уряду воно з'явилося в суботу, і фактично неділю і понеділок триває прийом документів. Так, це мало, але вже за ці 2 дні тільки на одну посаду керівника Податкової 43 заявки", - сказав Немчинов.

Він зазначив, що у зв'язку з карантином оголошено не конкурс, а конкурсна процедура, за результатами якої буде укладено строковий контракт на час карантину і ще 30 днів після завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявляє, що не розуміє, за що його звільнили. Верланов зазначив, що міністр фінансів при його звільненні керувався статтею 87-1 закону про державну службу.

Раніше на звільненні Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.

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