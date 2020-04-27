Экс-глава Налоговой службы Верланов не понимает, за что его уволили

Бывший председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявляет, что не понимает, за что его уволили. Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде", передают Українські Новини. "Я не понимаю, за что меня уволили. Я много работал с кадрами, и если человек не подходит, то можно по-разному ему это объяснить. Мне даже не озвучили объяснения типа "мы не видим тебя в своей команде", - сказал Верланов. При этом бывший глава Налогой добавил, что оснований никаких для увольнения нет. По его данным, в марте план по налоговым поступлениям был выполнен по всем налогам, кроме ренты. Верланов отметил, что министр финансов при его увольнении руководствовался статьей 87-1 закона о государственной службе. Эта статья позволяет увольнять госслужащих категории "А" по представлению премьера или соответствующего министра. Как сообщали Українські Новини, Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой и дал один день на подачу документов. На увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.