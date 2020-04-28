подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 13:34 51 Документ
Выборы 2020-04-28T13:37:41+03:00
Українські Новини
Глава ЦИК Диденко в марте получил премий и надбавок почти в 1,5 раза больше оклада

Глава ЦИК Диденко в марте получил премий и надбавок почти в 1,5 раза больше оклада

Елена Новикова
Зарплата, ЦИК, Олег Диденко, зарплаты чиновников, Зарплаты за март, Зарплаты в ЦИК
ЦИК. Фото: platform.org
ЦИК. Фото: platform.org

Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за март составила от 166,5 до 269 тыс. гривен, в то время, как расходы, предусмотренные аппарату ЦИКа сокращены на 73,7 млн гривен до 760 млн гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

"Размер начисленной заработной платы за март 2020 года председателя Комиссии Олега Диденко составляет 209 384 гривны", - сказано в нем.

Эту сумму составили по 48 тыс. гривен должностного оклада, надбавки за интенсивность труда и премии, 42 тыс. персональной надбавки, 11,5 тыс. надбавки за выслугу лет и 12 тыс. гривен доплаты за работу в выходные дни.

В то же время среди руководства Центризбиркома у Диденко в марте была самая низкая зарплата.

Заместителям председателя ЦИКа Сергею Дубовику и Виталию Плукарю было начислено 269 041 и 258 314 гривен соответственно, а секретарю комиссии Елене Гатауллиной 240 721 гривну.

Мартовская зарплата остальных 13 членов Центризбиркома составила от 166 521 гривны до 244 107 гривен.

В среднем каждому из 17 членов ЦИКа за март было начислено по 220 тыс. гривен зарплаты.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплаты в ЦИК за мартОтвет на запрос Українських Новин про зарплаты в ЦИК за март
Зарплаты за март в ЦИК. Ответ на запрос Українських НовинЗарплаты за март в ЦИК. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года руководство ЦИК перед увольнением начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч.

Новым главой ЦИК стал Олег Диденко.

Больше новостей о: Зарплата ЦИК Олег Диденко зарплаты чиновников Зарплаты за март Зарплаты в ЦИК

Гендиректор "Борисполя" получил 600 тыс. гривен за...
Выборы в 179 округе на Харьковщине состоятся, - ЦИ...
В январе председатель ЦИК Диденко получил премий и...
Министр экономики Петрашко в марте заработал в два...
Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
В Киеве за сутки 78 новых случаев коронавируса, заразился 7-месячный ребенок
Новости
Экс-главе Минздрава Ульяне Супрун не доверяют 63% украинцев, – опрос 14:02
Болгария планирует начать туристический сезон с 1 июля 13:57
Доказательств вины Мангера и Левина по делу Гандзюк достаточно, - Венедиктова 13:50
Глава ЦИК Диденко в марте получил премий и надбавок почти в 1,5 раза больше оклада 13:34 Документ
Гендиректор "Борисполя" получил 600 тыс. гривен зарплаты за апрель 13:30
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков 15:28
больше новостей
Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok