Глава ЦИК Диденко в марте получил премий и надбавок почти в 1,5 раза больше оклада

Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за март составила от 166,5 до 269 тыс. гривен, в то время, как расходы, предусмотренные аппарату ЦИКа сокращены на 73,7 млн гривен до 760 млн гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

"Размер начисленной заработной платы за март 2020 года председателя Комиссии Олега Диденко составляет 209 384 гривны", - сказано в нем.

Эту сумму составили по 48 тыс. гривен должностного оклада, надбавки за интенсивность труда и премии, 42 тыс. персональной надбавки, 11,5 тыс. надбавки за выслугу лет и 12 тыс. гривен доплаты за работу в выходные дни.

В то же время среди руководства Центризбиркома у Диденко в марте была самая низкая зарплата.

Заместителям председателя ЦИКа Сергею Дубовику и Виталию Плукарю было начислено 269 041 и 258 314 гривен соответственно, а секретарю комиссии Елене Гатауллиной 240 721 гривну.

Мартовская зарплата остальных 13 членов Центризбиркома составила от 166 521 гривны до 244 107 гривен.

В среднем каждому из 17 членов ЦИКа за март было начислено по 220 тыс. гривен зарплаты.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплаты в ЦИК за март

Зарплаты за март в ЦИК. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года руководство ЦИК перед увольнением начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч.

Новым главой ЦИК стал Олег Диденко.