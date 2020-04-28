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28 квітня 2020, вівторок, 13:37 7
Вибори 2020-04-28T13:37:23+03:00
Українські Новини
Голова ЦВК Діденко в березні отримав премій та надбавок майже в 1,5 рази більше окладу

Голова ЦВК Діденко в березні отримав премій та надбавок майже в 1,5 рази більше окладу

Елена Новикова
ЦВК, зарплати чиновників, Олег Діденко, зарплати за березень, Зарплати в ЦВК
ЦВК. Фото: platform.org
ЦВК. Фото: platform.org

Заробітна плата членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) за березень склала від 166,5 до 269 тис. гривень, в той час, як витрати, передбачені апарату ЦВК скорочені на 73,7 млн гривень до 760 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

"Розмір нарахованої заробітної плати за березень 2020 року голови Комісії Олега Діденка становить 209 384 гривні", - сказано в ньому.

Цю суму склали 48 тис. гривень посадового окладу, надбавки за інтенсивність праці та премії, 42 тис. персональної надбавки, 11,5 тис. надбавки за вислугу років та 12 тис. гривень доплати за роботу у вихідні дні.

У той же час серед керівництва Центрвиборчкому у Діденка в березні була найнижча зарплата.

Заступникам голови Цвк Сергію Дубовику і Віталію Плукарю було нараховано 269 041 і 258 314 гривень відповідно, а секретарю комісії Олені Гатауллиной 240 721 гривню.

Березнева зарплата решти 13 членів Центрвиборчкому склала від 166 521 гривні до 244 107 гривень.

В середньому кожному з 17 членів Цвк за березень було нараховано за 220 тис. гривень зарплати.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати в ЦВК за березеньВідповідь на запит Українських Новин про зарплати в ЦВК за березень
Зарплати за березень у ЦВК. Відповідь на запит Українських НовинЗарплати за березень у ЦВК. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2019 року керівництво ЦВК перед звільненням нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч.

Новим главою ЦВК став Олег Діденко.

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