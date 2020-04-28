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28 апреля 2020, вторник, 10:50 184
Общество 2020-04-28T11:06:52+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничили движение на улице Туполева и на проспекте Гузара

С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничили движение на улице Туполева и на проспекте Гузара

Елена Новикова
Перекрытие дорог, Ограничение движения, Перекрытие дорог в Киеве, Борщаговский путепровод, Проспект Любомира Гузара, Туполева, Вацлава Гавела
Дорога. Фото: facebook.com/kievavtodor
Дорога. Фото: facebook.com/kievavtodor

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на проспекте Любомира Гузара 28 апреля из-за ремонтных работ, частично ограничить - на улице Туполева, в то время, как в Киеве уже частично ограничили движение на некоторы дорогах.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 9:00 до 18:00 28 апреля на части проспекта Любомира Гузара перекроют движение транспорта", - говорится в сообщении.

Указано, что это связано с завершением на проспекте капитального ремонта.

Дорожники начинают устраивать верхний слой покрытия.

Согласно сообщению, 28 апреля будут стелить верхний слой асфальта от Борщаговского путепровода до бульвара Вацлава Гавела.

Во время работ движение на этом участке будет перекрыто.

Объехать ремонтный участок можно будет по проспекту Отрадный.

"С 9:00 до 18:00 28 апреля на ул. Туполева частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожники завершают реконструкцию улицы Туполева, будут стелить верхний слой асфальта от дома №3 до улицы Стеценко.

В связи с этим движение во время работ будет частично ограничено.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля Киев сообщил о намерении частично ограничить движение на проспекте Бандеры с 24 апреля до 31 мая из-за капремонта.

Также с 1 апреля на 17 улицах Киева отменили ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч.

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