На улице Бандеры в Киеве ограничат движение до 1 мая

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на улице Степана Бандеры с 31 марта до 1 мая из-за капитального ремонта.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.



"С 31 марта до 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом", - говорится в нем.



По информации коммунальной корпорации, капитальный ремонт продлится на участке между улицей Иорданской и путепроводом на улице Богатырской в ​​направлении Северного моста.



Во время работ движение будет организовано одной проезжей частью.

Согласно сообщению, работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.



Как сообщали Українськi Новини, до 5 апреля частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.



Ранее Киев собщил о намерении частично ограничить движение на Крещатике 28-29 марта из-за ремонтных работ.



Кроме того, власти Киева обобщили список ограничений, регламентов и рекомендаций на случай карантина в столице.