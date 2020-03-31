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31 марта 2020, вторник, 14:48 1116
Общество 2020-03-31T14:49:24+03:00
Українські Новини
На улице Бандеры в Киеве ограничат движение до 1 мая

На улице Бандеры в Киеве ограничат движение до 1 мая

Валерия Драгомирова
Киевавтодор, Капитальный ремонт, Улица Бандеры
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на улице Степана Бандеры с 31 марта до 1 мая из-за капитального ремонта.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 31 марта до 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом", - говорится в нем.

По информации коммунальной корпорации, капитальный ремонт продлится на участке между улицей Иорданской и путепроводом на улице Богатырской в ​​направлении Северного моста.

Во время работ движение будет организовано одной проезжей частью.
Согласно сообщению, работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

Как сообщали Українськi Новини, до 5 апреля частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.

Ранее Киев собщил о намерении частично ограничить движение на Крещатике 28-29 марта из-за ремонтных работ. 

Кроме того, власти Киева обобщили список ограничений, регламентов и рекомендаций на случай карантина в столице. 

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