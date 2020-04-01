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01 апреля 2020, среда, 07:20 1600
Транспорт 2020-04-01T07:20:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева

Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева

Елена Новикова
Транспорт, Скорость, Движение транспорта, Ограничение скорости
Дорога. Фото: pixabay.com
Дорога. Фото: pixabay.com

Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября

Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

Разрешенная скорость движения увеличена на следующих участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  •  Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на улице Бандеры ограничат движение до 1 мая, а также частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара до 5 апреля.

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