З сьогоднішнього дня в Києві частково обмежили рух на вулиці Туполєва та на проспекті Гузара

Комунальне підприємство "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на проспекті Любомира Гузара 28 квітня через ремонтні роботи, частково обмежити - на вулиці Туполєва, в той час, як у Києві вже частково обмежили рух на деяких дорогах.

Про це йдеться в повідомленнях пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 9:00 до 18:00 28 квітня на частині проспекту Любомира Гузара перекриють рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це пов'язано із завершенням на проспекті капітального ремонту.

Дорожники починають влаштовувати верхній шар покриття.

Згідно з повідомленням, 28 квітня будуть стелити верхній шар асфальту від Борщагівського шляхопроводу до бульвару Вацлава Гавела.

Під час робіт рух на цій ділянці буде перекрито.

Об'їхати ремонтний ділянку можна буде по проспекту Відрадний.

"З 9:00 до 18:00 28 квітня на вул. Туполєва частково обмежать рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що дорожники завершують реконструкцію вулиці Туполєва, будуть стелити верхній шар асфальту від будинку №3 до вулиці Стеценка.

У зв'язку з цим рух під час робіт буде частково обмежено.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня Київ повідомив про намір частково обмежити рух на проспекті Бандери з 24 квітня до 31 травня через капремонту.

Також з 1 квітня на 17 вулицях Києва скасували обмеження швидкості руху транспорту 50 км/ч.