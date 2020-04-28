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  • Китай повідомляє про ще 40 безсимптомних випадків зараження COVID-19
28 квітня 2020, вівторок, 09:50 11
Азія 2020-04-28T09:53:50+03:00
Українські Новини
Китай повідомляє про ще 40 безсимптомних випадків зараження COVID-19

Китай повідомляє про ще 40 безсимптомних випадків зараження COVID-19

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Китаї, безсимптомні носії, карантин в Китаї
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

Китай, який поступово виходить з карантину, у вівторок, 28 квітня повідомив про ще шістьох інфікованих COVID-19, а також про ще 40 безсимптомних випадків. Про це повідомляє CNBC з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю.

Наголошується, що троє заразилися всередині країни, решта прибули з-за кордону.

Окремо в КНР відзвітували про ще 40 безсимптомних випадків. Уряд Китаю неодноразово переглядав свою методологію підрахунків випадків зараження на коронавірус, протягом декількох тижнів виключаючи людей, у яких, незважаючи на підтверджений COVID-19 немає симптомів захворювання.

Всього з початку спалаху в країні COVID-19 захворіли 82 836 осіб. З них 4 633 пацієнта померли, тоді як понад 77 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося про 78 безсимптомних випадків в Китаї.

Крім того, американські медики і вчені заявили, що більшість інфікованих коронавірусом навіть не підозрюють про те, що заражені і розносять хвороби.

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