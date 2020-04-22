Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси снова возросло

Ранее в Беларуси решили проводить парад на 9 мая. После этого Всемирная организация здравоохранения призвала действующую власть отменить все мероприятия из-за коронавируса. Тем временем, Министерство здравоохранения представило новые данные о коронавирусе в стране, согласно которым за сутки от болезни умерли 55 человек. Об этом сообщает издание "Белновости".

Отмечается, что причиной смертей стали также хронические заболевания, диагностированные у инфицированных. Всего из больниц выписано 577 пациентов.

С начала февраля белорусские медики провели 108 тысяч 545 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Тестирование проводится в 25 лабораториях страны в республиканских научно-практических центрах, центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в частных медицинских центрах.

На сегодняшний день в Беларуси выявлено 6 723 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Данные о статистике заболеваемости в регионах и количестве смертельных случаев не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым восстановление учебного режима для школьников, при этом утверждая, что ношение масок детьми в школах - обычная показуха.