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28 апреля 2020, вторник, 07:25 77 Инфографика
Общество 2020-04-28T07:26:02+03:00
Українські Новини
МОН опубликовало расписание школы онлайн на 28 апреля

МОН опубликовало расписание школы онлайн на 28 апреля

Ирина Николенко
Уроки, Расписание, Онлайн-уроки, Всеукраинская школа онлайн, Расписание онлайн-уроков
Школьники. Фото: poliksal.uа
Школьники. Фото: poliksal.uа

Украинские школьники уже 4 неделю подряд учаться дома в период карантина, который продлили до 11 мая. Министерство образования и науки Украины опубликовало подробное расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн" на 28 апреля, передают Українські новини.

Расписание уроков для 5-го класса

28 апреля школьники 5-го класса будут изучать украинский язык и математику.

Расписание уроков для 6-го класса

Учебный день 28 апреля для 6-го класса начнется с украинского языка, математики и географии.

Расписание уроков для 7-го класса

Во вторник, 28 апреля, школьники 7-го класса будут изучать украинский язык, геометрию, физику и биологию.

Расписание уроков для 8-го класса

28 апреля учебный день для школьников 8-класса начнется с изучения украинского языка, геометрии, биологии, физики и истории Украины.

Расписание уроков для 9-го класса

Ученники 9-го класса 28 апреля будут изучать такие предметы: украинскую литературу, геометрию, физику, историю Украины и биологию.

Расписание уроков для 10-го класса

Вторник для школьников 10-го класса начнется с украинской литературы, физики, истории Украины, биологии и географии.

Расписание уроков для 11-го класса

28 апреля ученики выпускного класса будут изучать такие предметы: украинскую литературу, биологию, историю Украины и географию.

Трансляцию уроков можно посмотреть на каналах:

5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Индиго и УНИАН

9-й класс - Рада и UA:Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Как сообщали Українські новини, если карантин продлится, учебный год школьники окончат дистанционно.

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