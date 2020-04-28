МОН опублікувало розклад школи онлайн на 28 квітня

4 тиждень поспіль українські школярі змушені навчатися вдома у період карантину, який продовжили до 11 травня. Міністерство освіти і науки України опублікувало детальний розклад уроків "Всеукраїнської школи онлайн" на 28 квітня, передають Українські новини.

Розклад уроків для 5-го класу

28 квітня школярі 5-го класу вивчатимуть українську мову і математику.

Розклад уроків для 6-го класу

Навчальний день 28 квітня для 6-го класу розпочнеться з української мови, математики та географії.

Розклад уроків для 7-го класу

У вівторок, 28 квітня, школярі 7-го класу будуть вивчати українську мову, геометрію, фізику та біологію.

Розклад уроків для 8-го класу

28 квітня навчальний день для школярів 8 класу розпочнеться з вивчення української мови, геометрії, біології, фізики та історії України.

Розклад уроків для 9-го класу

Учні 9-го класу 28 квітня будуть вивчати такі предмети: українську літературу, геометрію, фізику, історію України та біологію.

Розклад уроків для 10-го класу

Вівторок для школярів 10-го класу розпочнеться з української літератури, фізики, історії України, біології та географії.

Розклад уроків для 11-го класу

28 квітня учні випускного класу будуть вивчати такі предмети: українську літературу, біологію, історію України та географію.

Трансляцію уроків можна подивитися на каналах:

5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна

6-й клас - ZOOM і NewsOne

7-й клас - ZIK

8-й клас - Індиго та УНІАН

9-й клас - Рада і UA:Культура

10-й клас - UA: Перший

11-й клас - М1

Як повідомляли Українські новини, якщо карантин триватиме, навчальний рік школярі закінчать дистанційно.