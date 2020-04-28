МОН опублікувало розклад школи онлайн на 28 квітня

4 тиждень поспіль українські школярі змушені навчатися вдома у період карантину, який продовжили до 11 травня. Міністерство освіти і науки України опублікувало детальний розклад уроків "Всеукраїнської школи онлайн" на 28 квітня, передають Українські новини. Розклад уроків для 5-го класу 28 квітня школярі 5-го класу вивчатимуть українську мову і математику. Розклад уроків для 6-го класу Навчальний день 28 квітня для 6-го класу розпочнеться з української мови, математики та географії. Розклад уроків для 7-го класу У вівторок, 28 квітня, школярі 7-го класу будуть вивчати українську мову, геометрію, фізику та біологію. Розклад уроків для 8-го класу 28 квітня навчальний день для школярів 8 класу розпочнеться з вивчення української мови, геометрії, біології, фізики та історії України. Розклад уроків для 9-го класу Учні 9-го класу 28 квітня будуть вивчати такі предмети: українську літературу, геометрію, фізику, історію України та біологію. Розклад уроків для 10-го класу Вівторок для школярів 10-го класу розпочнеться з української літератури, фізики, історії України, біології та географії. Розклад уроків для 11-го класу 28 квітня учні випускного класу будуть вивчати такі предмети: українську літературу, біологію, історію України та географію. Трансляцію уроків можна подивитися на каналах: 5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна 6-й клас - ZOOM і NewsOne 7-й клас - ZIK 8-й клас - Індиго та УНІАН 9-й клас - Рада і UA:Культура 10-й клас - UA: Перший 11-й клас - М1 Як повідомляли Українські новини, якщо карантин триватиме, навчальний рік школярі закінчать дистанційно.