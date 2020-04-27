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27 квітня 2020, понеділок, 18:14 12
Європа 2020-04-27T18:19:27+03:00
Українські Новини
Через порушення карантину Швеція закриває громадські заклади

Через порушення карантину Швеція закриває громадські заклади

Елизавета Кесельман
заборони, Коронавірус, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Швеції
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Посилювати карантинні заходи Швеция почала ще в березні. На початку квітня влада заборонила громадські збори з участю понад 50 осіб. Проте в столиці Швеції, Стогкольмі, закривають 5 барів через порушення карантинних умов. Про це передає France24.

Дане рішення влада аргументувала тим, що в закладах, незважаючи на заборону, зібралася велика кількість людей. У той же час відзначається, що закриті заклади можуть подати заявку на відновлення роботи, якщо усунуть порушення, що призвели до закриття, і пройдуть перевірку з боку влади.

Також повідомляється, що Швеція дозволила магазинах, барах і ресторанах залишатися відкритими під час пандемії, але Агентство громадської охорони здоров'я наказало їм вжити заходів для обмеження скупчення людей.

Як повідомлялося, раніше мер одного з міст США наказав правоохоронцям карати всіх тих, хто відвідує бари під час карантину, після чого там знайшли його дружину.

Крім того, з сьогоднішнього дня Грузія починає перший етап виходу з карантину.

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