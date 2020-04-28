Министр экономики Петрашко в марте заработал в два раза меньше своего госсекретаря

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко за март составила 34 тыс. гривен, его заместителей - от 48 тыс. до 65 тыс. гривен, государственного секретаря - 68 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Петрашко в марте, составила 33 729 гривен, из которых должностной оклад составил 28 108 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 5 622 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 53 771 гривну, заместителей Тараса Высоцкого - 64 637 гривен, Светланы Панаиотиди - 64 675 гривен, Дмитрия Романовича - 56 183 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 56 449 гривен, Сергея Николайчука - 64 675 гривен, Юлии Свириденко - 56 221 гривну, Сергея Глущенко - 48 294 гривны, Игоря Дядюры - 48 294 гривны, госсекретаря Александра Черных - 68 151 гривну.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплаты за март в Минэкономики

Документ про зарплаты в Минэкономики

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки.