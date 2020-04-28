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28 апреля 2020, вторник, 07:17 63 Документ
Кабмин 2020-04-28T07:17:01+03:00
Українські Новини
Министр экономики Петрашко в марте заработал в два раза меньше своего госсекретаря

Министр экономики Петрашко в марте заработал в два раза меньше своего госсекретаря

Елена Новикова
Зарплаты, Минэкономики, Игорь Петрашко, зарплаты чиновников, Зарплаты за март
Игорь Петрашко. Скриншот телеканала
Игорь Петрашко. Скриншот телеканала "Рада"

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко за март составила 34 тыс. гривен, его заместителей - от 48 тыс. до 65 тыс. гривен, государственного секретаря - 68 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Петрашко в марте, составила 33 729 гривен, из которых должностной оклад составил 28 108 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 5 622 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 53 771 гривну, заместителей Тараса Высоцкого - 64 637 гривен, Светланы Панаиотиди - 64 675 гривен, Дмитрия Романовича - 56 183 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 56 449 гривен, Сергея Николайчука - 64 675 гривен, Юлии Свириденко - 56 221 гривну, Сергея Глущенко - 48 294 гривны, Игоря Дядюры - 48 294 гривны, госсекретаря Александра Черных - 68 151 гривну.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплаты за март в Минэкономики

Документ про зарплаты в Минэкономики

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки.

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