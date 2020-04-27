Депутат Александр Ткаченко получил 19 тысяч гривен компенсации за жилье в марте

Член фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко в марте из государственного бюджета получил 19 тысяч гривен компенсации за стоимость аренды жилья, в то время, как в 4-м квартале 2019 года депутат от "Слуги народа" Эдуард Прощук получил самую большую компенсацию за аренду жилья

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

В общем, в марте 107 депутатов Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в марте на общую сумму 2,3 млн гривен.

Компенсацией, в частности, воспользовались члены фракции "Слуга народа" Андрей Клочко, Александр Качура, депутаты от "Европейской солидарности" Михаил Забродский и Яна Зинкевич и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко.

Компенсации депутатам за аренду жилья в марте составили от 14,4 до 58,5 тыс. гривен.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 14 430 гривен получил 1 парламентарий - депутат от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Владимир Кабаченко, а самую большую компенсацию в 58 500 гривен получил депутат от "Слуги народа" Сергей Колебошин.

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 40 тыс. гривен.

Список депутатов, которым в марте компенсировали стоимость аренды жилья. Фото: iportal.rada.gov.ua

Компенсация стоимости аренды жилья депутатам. Фото: iportal.rada.gov.ua

Компенсация стоимости аренды жилья депутатам в марте 2020 года. Фото: iportal.rada.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, экс-депутат Черненко признался в незаконном получении 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья.

Также НАБУ сообщило, что депутаты вернули 1,65 млн грн, которые незаконно получили на "аренду жилья".