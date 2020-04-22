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22 апреля 2020, среда, 18:30 170
Силовые структуры 2020-04-22T18:31:15+03:00
Українські Новини
Депутаты вернули 1,65 млн грн, которые незаконно получили на "аренду жилья", - НАБУ

Депутаты вернули 1,65 млн грн, которые незаконно получили на "аренду жилья", - НАБУ

Надежда Комендантова
Депутаты, Аренда, НАБУ, аренда жилья, Компенсация аренды жилья
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

В то время, как два экс-депутата получили на двоих больше миллиона гривен незаконной компенсации за жилье, Национальное антикоррупционное бюро заявляет о возвращении 1,65 млн гривен в бюджет и экономии еще 4 млн гривен благодаря расследованию получения незаконной компенсации депутатами Верховной Рады за жилье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"Около 1 650 000 гривен безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве вернули депутаты Рады VIII созыва после того, как детективы Национального бюро начали свое расследование в октябре 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее.

В результате, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, на протяжении декабря 2018 - января 2019 годов управление делами аппарата Рады сэкономило около 4 млн гривен.

В рамках этого дела следствие проверяет факты получения около 11 млн гривен компенсации несколькими десятками бывших депутатов Рады. Детективы НАБУ выяснили, что каждый из этих парламентариев на основании поданных заявлений в аппарат Рады незаконно получил от 30 тыс. гривн до 1 млн гривен, хотя на самом деле имел собственное жилье в столице или вблизи (до 30 км от границ Киева).

В декабре 2019 - марте 2020 НАБУ и САП привлекли к ответственности пять депутатов Рады VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн гривен.

В отношении четырех из них расследование завершено, а трое подозреваемых уже возместили деньги, не дожидаясь приговора суда.

Кроме того, НАБУ приняло превентивные меры.

В письме в Раду директор Национального бюро изложил обстоятельства, при которых, по мнению следствия, происходило незаконное получение депутатами компенсации за жилье и просил устранить недостатки, способствующие преступлениям.

В результате процедуру предоставления компенсаций изменили, устранив коррупционный риск: теперь для получения компенсации парламентарии должны подавать не только заявления, но и договоры аренды жилья и оригиналы документов об оплате пользования ими, а также подтверждать факт отсутствия жилья в столице и пригороде Киева.

Как сообщали Українськi Новини, 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа" арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".

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