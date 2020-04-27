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27 квітня 2020, понеділок, 17:00 13 Документ
Верховна Рада і партії 2020-04-27T19:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривень компенсації за житло у березні

Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривень компенсації за житло у березні

Елена Новикова
Батьківщина, Слуга народу, Олександр Ткаченко, оренда житла, компенсація за оренду житла
Будинок. Фото: pixabay
Будинок. Фото: pixabay

Член фракції Слуга народу" Олександр Ткаченко в березні з державного бюджету отримав 19 тисяч гривень компенсації за вартість оренди житла, в той час, як в 4-му кварталі 2019 року депутат від "Слуги народу" Едуард Прощук отримав найбільшу компенсацію за оренду житла

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

Загалом, у березні 107 депутатів Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера в березні на загальну суму 2,3 млн гривень.

Компенсацією, зокрема, скористалися члени фракції "Слуга народу" Андрій Клочко, Олександр Качура, депутати від "Європейської солідарності" Михайло Забродський і Яна Зінкевич і співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко.

Компенсації депутатам за оренду житла в березні склали від 14,4 до 58,5 тис. гривень.

При цьому найменшу компенсацію в сумі 14 430 гривень отримав 1 парламентарій - депутат від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Кабаченко, а найбільшу компенсацію в 58 500 гривень отримав депутат від "Слуги народу" Сергій Колебошин.

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менше 40 тис. гривень.

Список депутатів, яким в березні компенсували вартість оренди житла. Фото: iportal.rada.gov.ua

Компенсація вартості оренди житла депутатам. Фото: iportal.rada.gov.ua

Компенсація вартості оренди житла депутатам у березні 2020 року. Фото: iportal.rada.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Черненко зізнався в незаконному отриманні 600 тис. гривень компенсації за оренду житла.

Також НАБУ повідомило, що депутати повернули 1,65 млн грн, які незаконно одержали на "оренду житла".

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