Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривень компенсації за житло у березні

Член фракції Слуга народу" Олександр Ткаченко в березні з державного бюджету отримав 19 тисяч гривень компенсації за вартість оренди житла, в той час, як в 4-му кварталі 2019 року депутат від "Слуги народу" Едуард Прощук отримав найбільшу компенсацію за оренду житла

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

Загалом, у березні 107 депутатів Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера в березні на загальну суму 2,3 млн гривень.

Компенсацією, зокрема, скористалися члени фракції "Слуга народу" Андрій Клочко, Олександр Качура, депутати від "Європейської солідарності" Михайло Забродський і Яна Зінкевич і співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко.

Компенсації депутатам за оренду житла в березні склали від 14,4 до 58,5 тис. гривень.

При цьому найменшу компенсацію в сумі 14 430 гривень отримав 1 парламентарій - депутат від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Кабаченко, а найбільшу компенсацію в 58 500 гривень отримав депутат від "Слуги народу" Сергій Колебошин.

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менше 40 тис. гривень.

Список депутатів, яким в березні компенсували вартість оренди житла. Фото: iportal.rada.gov.ua

Компенсація вартості оренди житла депутатам. Фото: iportal.rada.gov.ua

Компенсація вартості оренди житла депутатам у березні 2020 року. Фото: iportal.rada.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Черненко зізнався в незаконному отриманні 600 тис. гривень компенсації за оренду житла.

Також НАБУ повідомило, що депутати повернули 1,65 млн грн, які незаконно одержали на "оренду житла".