Зависит от показателей распространения вируса. Криклий рассказал, когда возобновятся междугородние перевозки

Междугородние пассажирские перевозки могут возобновить уже 12 мая, после окончания карантина, но случится ли это — зависит от эпидемиологической ситуации на тот момент. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию "Лига Бизнес".

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров — невыгодно. Выгоднее не летать", — считает министр.

Криклий предполагает, что некоторые ограничения все равно останутся: пассажирам придется носить маски и проходить температурный скрининг. В городском транспорте нельзя будет ехать стоя.

Что касается международных перелетов, то министр сомневается, что полеты возобновят скоро из-за ограничений других стран и формата самоизоляции в Украине.

"На данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан. Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное — пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись — надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь", — отметил Владислав Криклий.

Как сообщали Українські Новини, регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Авиакомпания Windrose намерена выполнить рейс "Киев - София - Киев" 30 апреля.