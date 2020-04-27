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27 апреля 2020, понедельник, 16:25 99
Транспорт 2020-04-27T16:28:11+03:00
Українські Новини
Зависит от показателей распространения вируса. Криклий рассказал, когда возобновятся междугородние перевозки

Зависит от показателей распространения вируса. Криклий рассказал, когда возобновятся междугородние перевозки

Кира Молчанова
Мининфраструктуры, Пассажирские перевозки, Владислав Криклий, Окончание карантина, карантин в Украине
Владислав Криклий. Фото из открытых источников
Владислав Криклий. Фото из открытых источников

Междугородние пассажирские перевозки могут возобновить уже 12 мая, после окончания карантина, но случится ли это — зависит от эпидемиологической ситуации на тот момент. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию "Лига Бизнес".

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров — невыгодно. Выгоднее не летать", — считает министр.

Криклий предполагает, что некоторые ограничения все равно останутся: пассажирам придется носить маски и проходить температурный скрининг. В городском транспорте нельзя будет ехать стоя.

Что касается международных перелетов, то министр сомневается, что полеты возобновят скоро из-за ограничений других стран и формата самоизоляции в Украине.

"На данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан. Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное — пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись — надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь", — отметил Владислав Криклий.

Как сообщали Українські Новини, регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Авиакомпания Windrose намерена выполнить рейс "Киев - София - Киев" 30 апреля.

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