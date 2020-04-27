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27 апреля 2020, понедельник, 15:26 1648
Судебная власть 2020-04-27T15:26:20+03:00
Українські Новини
НАБУ отказалось открыть дело в отношении Ермака

НАБУ отказалось открыть дело в отношении Ермака

Ольга Фандорина
Коррупция, НАБУ, Андрей Ермак, Записи Ермака
Андрей Ермак. Фото:
Андрей Ермак. Фото: "Украинская правда"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось открыть уголовное производство по факту ряда возможных правонарушений главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ.

Заявитель отметил, что, обнаружив признаки коррупционных действий в деятельности КП "Киевреклама", управления по вопросам рекламы КГГА, департамента градостроительства и архитектуры КГГА, которые заключаются в незаконном размещении рекламных средств, с целью получения неправомерной выгоды должностными лицами, в частности заместителями городского головы и мэром Кличко, обратился 7 марта относительно личного приема к руководителю Офиса Президента и подал 4 отдельные заявления на имя Президента Владимира Зеленского, где описал указанные коррупционные преступления.

В ответ заявитель получил письмо о том, что все его обращения были перенаправлены в КГГА.

По мнению заявителя, это свидетельствует о цели сокрытия совершенных коррупционных преступлений и предоставления возможности указанным лицам в дальнейшем совершать идентичные противоправные действия.

Кроме того, заявителю было отказано в личном приеме руководителя Офиса Президента.

Такой отказ, по мнению заявителя, свидетельствует о преступлении против украинского народа, поскольку он имеет научные разработки и 25 лет врачебного стажа и хотел поделиться секретами лечения с целью предупреждения распространения коронавируса.

Заявитель указал, что в действиях Ермака усматриваются преступления по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 2 ст. 369 (дача неправомерной выгоды), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 1 ст. 111 (госизмена) и другие.

Заявитель указал, что из-за этого ему причинен материальный ущерб в размере 1 млн гривен, а моральный ущерб -  в размере еще 200 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, глава Офиса Президента Ермак почти утроил оклад надбавками и премиями.

Также сообщалось, что брат Ермака за деньги вредил крупнейшему украинскому стивидору Тис.

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