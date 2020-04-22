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22 апреля 2020, среда, 06:00 640 Документ
Общество 2020-04-22T06:00:01+03:00
Українські Новини
Глава Офиса Президента Ермак почти утроил оклад надбавками и премиями

Глава Офиса Президента Ермак почти утроил оклад надбавками и премиями

Анна Рудык
Андрей Ермак, Юлия Мендель, Офис президента, зарплаты чиновников
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за март составила 42 тыс. гривен, а пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, которой ранее повысили оклад, – 46,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку в марте 2020 начислена заработная плата в сумме 41 965 гривен", - сказано в нем.

Его должностной оклад составил 15,4 тыс. гривен, надбавки за интенсивность труда и за работу в условиях режимных ограничений – 15,3 тыс., а выплаты за период служебных командировок, премия и индексация зарплаты – 11,3 тыс. гривен.

Первому заместителю руководителя Офиса Президента Сергею Трофимову за март было начислено 38,4 тыс. гривен зарплаты.

Мартовская зарплата заместителей Ермака составила: 41,9 тыс. гривен - у Игоря Жовквы, 35 тыс. гривен - у Анны Коваленко, 34,4 тыс.  - у Кирилла Тимошенко, по 34,3 тыс. - у Андрея Смирнова и Юрия Костюка, 32,9 тыс. - у Юлии Ковалив и 10,2 тыс. гривен - у назначенной 12 марта Юлии Соколовской.

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в марте 2020 года составляла 46 276 гривен", - говорится в ответе.

Ее должностной оклад составил 24,6 тыс. гривен, премия и выплаты за период служебных командировок – 11,8 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда – 9,8 тыс. гривен.

Налоги и сборы с их зарплат составили от 6,7 тыс. до 9 тыс. гривен, соответственно надлежащая к выплате сумма была ниже.

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