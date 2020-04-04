Малоизвестная одесская компания KTL Ukraine оказалась в эпицентре скандала. Как выяснили журналисты расследовательского проекта "Bihus.info", именно KTL фигурирует на скандальных пленках с участием родного брата главы Офиса президента – Дениса Ермака. Согласно тому, что происходит на видео, Ермак-младший за взятку в 300 тысяч долларов разработал план причинения ущерба – ТИС и MAERSK в интересах KTL, которая является дочерней компанией турецкой Kinay Group. Об этом сообщает издание "Репортер".

Судя по видео, которые стали достоянием журналистов, у Дениса Ермака (родного брата главы администрации президента Андрея Ермака) был четкий пошаговый план, как препятствовать работе крупнейшего частного порта ТИС и датской контейнерной линии MAERSK. Из скрытой съемки в расследовании журналиста Бигуса отчетливо следует, что за 300 000 долларов Денис Ермак готовился при помощи админресурса тормозить деятельность Тис и Маерск через создание искусственных проблем в органах власти разных уровней - Кабмин, парламент , Антимонопольный комитет. До октября 2019 года Денис Ермак был штатным сотрудником и получал зарплату в компании KTL.

СЕО компании "KTL Ukraine" подтвердил эту информацию, сказав, что ещё совсем недавно Денис Ермак был сотрудником компании и что к ним в офис действительно приезжал представитель Ермака Владимир Лебедев, запечатлённый на видео. Однако то, что они совместно координировали планы по вредительству ТИС и Maersk - отрицал. Тем не менее на записи четко видно и слышно, как Денис Ермак инструктирует Лебедева по поводу неприглядных целей посещения офиса KTL Ukraine и дает контакты акционера KTL Кузьмина и гендиректора одесской компании Игоря Хохлова.

Люди, лично знающие обоих фигурантов подтверждают, что голоса принадлежат Ермаку и Лебедеву.

Так кто же такие эти таинственные одесситы с турецкими корнями и были ли у них причины задерживать развитие мирового лидера контейнерных перевозок, датской компании MAERSK и лидера портовой индустрии Украины компании ТИС?

Согласно информации из сообщества экспедиторов, выяснилось, что за последние два года из нескольких крупных клиентов у компании KTL остался только один - компания "Мироновский Хлебопродукт" Юрия Косюка. KTL оказывала для МХП посреднические услуги по заказу автотранспорта и оформлению экспедиторских документов, МХП обеспечивал более 90% прибыли KTL.

Как утверждают опрошенные участники рынка, у KTL действительно есть конкурентные причины препятствовать деятельности линии Маерск и порта ТИС. Ведь именно контейнерные поезда Тис и проект рефрижераторного склада ТИС-Маерск постепенно приводили к тому, чтобы необходимость в услугах KTL у Мироновского Хлебопродукта отпала.

В прошлом году компания Мироновский хлебопродукт уже начала напрямую получать фрахтовые ставки у контейнерных линий , устранив из финансовой цепочки KTL и оставив им только перевозку наземным автотранспортом и железной дорогой.

Следующий шаг МХП заключался в дальнейшем удешевлении логистики путём строительства на территории ТИС склада совместно с датской линией Маерск, который планировалось соединить с фабрикой МХП в Ладыжине сервисом контейнерных поездов , которым оперирует Тис.

Такое развитие событий означало бы для KTL потерю 90% прибыли, поэтому компания пошла ва-банк, пытаясь притормозить развитие ТИС и Маерск с помощью административных рычагов.

Стоит отметить, что до "кассетного скандала" KTL была известна на рынке, как профессиональная команда, которая сумела создать прибыльный бизнес за счёт высококлассного сервиса и личных связей в руководстве МХП. До того, как она попала в "кассетный скандал", ее охотно кредитовали банки Восток, Пивденный и МТБ, а автоперевозчики охотно предоставляли ей отсрочки платежей. Участники рынка прогнозируют, что участие в таком скандале национального масштаба больно ударит по репутации компании KTL и лишит её будущего.

Мировая практика показывает, что компании, ставшие фигурантами шумных коррупционных скандалов, автоматически перестают проходить комплаенс в крупных транснациональных и украинских компаниях. Учитывая, что на сегодня обнародована только часть записей Ермака, не исключено, что всплывут новые подробности о планах KTL по устранению конкурентов. Кроме этого, Тис и Маерск наверняка не оставят без последствий недружественные действия KTL.