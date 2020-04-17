В Японии ввели режим ЧС и будут выплачивать $1 тыс. каждому человеку

Власти Японии в связи с пандемией коронавируса расширили режим чрезвычайной ситуации на всю территорию страны, информирует портал svoboda.org.

В специальном телеобращении премьер-министр Синдзо Абэ объявил, что режим будет действовать как минимум до 7 мая. Решение он объяснил тем, что случаи заражения коронавирусом были выявлены за пределами префектур, в которых чрезвычайная ситуация была введена ранее.

По словам премьера, для прекращения роста числа заражений Япония должна добиться 80-процентного сокращения социальных контактов. На время режима ЧС правительство будет выплачивать каждому гражданину страны около тысячи долларов в месяц.

На 16 апреля в Японии – более 8 с половиной тысяч заразившихся коронавирусом, 178 человек скончались.