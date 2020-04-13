Кабмин предлагает запретить въезд иностранцам и выезд украинцам при объявлении карантина

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить ему запрещать въезд иностранцам и выезд украинцам при объявлении карантина. Об этом говорится в законопроекте №3321, зарегистрированном в Раде 10 апреля, передают Українськi Новини.

Так, законопроект предусматривает, что в случае объявления карантина Кабмин может принять решение о временном ограничении или запрете въезда на территорию Украины иностранцев и транспорта из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

Также принимать решение о запрете выезда украинцев за пределы Украины.

Кроме этого, предлагается утвердить, что в случае отсутствия оснований для госпитализации лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, а также лиц, имевших контакт с больными, указанные лица должны предоставить согласие на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий, которые предусматривают, в частности согласие на самоизоляцию или изоляцию в течение определенного врачом срока.

Также предлагается считать посещавших страны или регионы, где есть случаи заболевания инфекционной болезнью, граждан такими, кто контактировал с заболевшими и соответственно отправлять их на самоизоляцию с их письменным согласием.

Как сообщали Українськi Новини, 9 апреля Кабинет Министров утвердил порядок проведения обязательной обсервации прибывших из-за границы граждан.

Кроме того, в Киевской области по последним данным зафиксировано 216 больных коронавирусом.