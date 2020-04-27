"Укрзалізниця" хоче виключити з переліку малодіяльних 77 станцій

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня, має намір виключити з переліку малодіяльних 77 станцій.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"АТ "Укрзалізниця" від 2 квітня 2020 року затвердила зміни в Порядок проведення рейтингового аналізу діяльності вантажних станцій АТ "Укрзалізниця". Новим порядком передбачено збільшення експериментальної групи малодіяльних станцій з 10% до 30%", - написав він.

Наголошується, що експериментальна група - це станції, які тимчасово (до проведення наступної оцінки) виключаються з попереднього переліку малодіяльних станцій та які за результатами рейтингової оцінки отримали максимальний загальний бал.

За попередніми розрахунками, перелік малодіяльних станцій буде зменшено на 77 станцій.

Також АТ не буде підвищувати ставку плати за власні вагони при здійсненні перевезень навантажених і порожніх контейнерів.

Крім того, за словами Висоцького, "Укрзалізниця" скоротила поріг за кількістю вагонів для підписання договору довгострокової оренди з 500 до 200 вагонів для пілотного проекту.

При цьому представники "Укрзалізниці" заявили про зацікавленість у збільшенні сегмента довгострокових контрактів до 50% всього парку рухомого складу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укрзалізниця" почала безкоштовно возити медиків службовими потягами.

Тим часом, S&P знизило рейтинг "Укрзалізниці".