Котирування акцій британської Ferrexpo продовжили падіння 2-й тиждень поспіль

Котирування акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Велика Британія) продовжили падіння другий тиждень поспіль і з 20 по 24 квітня знизилися на 0,2%, або на 0,003 фунта стерлінгів за акцію до 1,358 фунта стерлінгів/акція.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 20 квітня акції компанії котирувалися на рівні 1,361 фунта стерлінгів, 21 квітня котирування знизилися до 1,338 фунта стерлінгів, а 22 квітня - до 1,336 фунта стерлінгів, 23 квітня котирування підвищилися до 1,426 фунта стерлінгів, а 24 квітня знизилися до 1,358 фунта стерлінгів.

Операції здійснювалися протягом тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 15,6% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, з 14 по 17 квітня котирування акцій компанії знизилися на 0,3%, або на 0,004 фунта стерлінгів за акцію до 1,372 фунта стерлінгів/акція.

Котирування акцій компанії, продовжуючи зростання 2-й тиждень поспіль, з 6 по 9 квітня виросли на 17,4%, або на 0,212 фунта стерлінгів за акцію до 1,427 фунта стерлінгів/акція.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунта стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.