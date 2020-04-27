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27 апреля 2020, понедельник, 14:25 202
Общество 2020-04-27T14:27:06+03:00
Українські Новини
На кладбища в поминальные дни пришли 13 тыс. человек. 5-7 млн приходили в предыдущие годы

На кладбища в поминальные дни пришли 13 тыс. человек. 5-7 млн приходили в предыдущие годы

Валерия Драгомирова
Карантин, Кладбища, поминальные дни
Кладбище. pixabay
Кладбище. pixabay

Кладбища в поминальные дни, которые перенесли на июнь, пока посетили 13 тыс. человек в сравнении с 5-7 млн в предыдущие годы.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"На совещании стало понятно, что украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 тысяч человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра составляла 5-7 миллионов", - сказано в нем.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%.

В то же время подчеркивается, что пик заболеваемости ожидается в начале мая.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендовало органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни.

Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня.

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