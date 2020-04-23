Гробки-2020 перенесли: когда в Украине пройдут поминальные дни

Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня, Троицкую поминальную субботу, которые обычно проходят на следующие выходные после Пасхи.

Такое решение было принято, так как Министерство здравоохранения рекомендовало органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни.

Исключение составляет обряд погребения при условии соблюдения противоэпидемических мер и присутствии не более 10 человек, расстояние между которыми должно составлять не менее 1,5 м.

"Подчеркиваю, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты... Поминальные дни перенесены на 6 июня", - сказал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Он отметил, что с предложением перенести поминальные дни выступили и представители церквей, с которыми он встречался.

Также Винницкая область перенесла поминальные дни на 6 июня.

Также ранее в области приняли решение ограничить доступ граждан к кладбищам в период с 20 апреля по 3 мая, кроме совершения обрядов погребения, прекратить движение транспорта к кладбищам, кроме грузовых автомобилей, спецтехники и транспорта, задействованного в обрядах погребения, а также запретить посещение населением лесных массивов на территории области в выходные и праздничные дни.

Отмечается, что соответствующие меры вводятся до отмены карантина или смягчения ограничительных мер.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня.

С 18 апреля в Киеве будет ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом, а Киевской областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничила посещение кладбищ с пятницы, 17 апреля.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.

Тем временем, Кабинет Министров продлил карантин до 11 мая