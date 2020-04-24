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24 апреля 2020, пятница, 05:45 333
Общество 2020-04-24T05:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве перенесли поминальные дни. Когда будут отмечать Гробки-2020

В Киеве перенесли поминальные дни. Когда будут отмечать Гробки-2020

Анна Рудык
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, поминальные дни, гробки-2020
Кладбище. pixabay
Кладбище. pixabay

Поминальные дни, которые должны были состояться на следующие выходные после Пасхи, 25-26 апреля, в Киеве перенесли из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом ранее заявил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что поминальные дни в столице перенесены на другую дату - 6 июня. 

По словам городского главы, до этого времени вход на киевские кладбища будет ограничен.

Исключениями являются случаи проведения захоронений, при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.

Также ПЦУ (Православная церковь Украины) заявила, что священники не будут проводить поминальные службы на кладбищах в поминальное воскресенье, 26 апреля.

Как сообщали Українські Новини, с 18 апреля в Киеве ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом. В Винницкой области поминальные дни перенесены на 6 июня.

Тем временем Минздрав рекомендует закрыть кладбища для посещения из-за эпидемии коронавируса в Украине.

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