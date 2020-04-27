На кладовища в поминальні дні прийшли 13 тис. осіб. 5-7 млн приходили в попередні роки

Кладовища в поминальні дні, які перенесли на червень, поки відвідали 13 тис. осіб в порівнянні з 5-7 млн у попередні роки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційного наради під головуванням Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.



"На нараді стало зрозуміло, що українці дуже відповідально ставляться до карантину - як на католицьку і православну Пасху, так і в поминальні дні більшість з них прислухалися до закликів дотримуватися обмежень. За даними Міністерства розвитку громад і територій України, в цьому році лише 13 тисяч осіб відвідали кладовища, щоб вшанувати померлих, тоді як у минулі роки ця цифра становила 5-7 мільйонів", - сказано в ньому.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і складає трохи більше 2%.



У той же час підкреслюється, що пік захворюваності очікується на початку травня.



Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в поминальні дні.



Київська міська державна адміністрація, за погодженням з церквами, перенесла поминальні дні на 6 червня.