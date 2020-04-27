All inclusive на курортах Туреччини більше не буде: що запропонують туристам

Туреччина ще сподівається, що в туристичному сезоні 2020 зможе приймати туристів, при цьому готельєри відмовляться від шведського столу для забезпечення епідеміологічної безпеки туристів після відкриття готелів.

Про це пише Turist.delfi з посиланням на Ahaber.

"Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой анонсував нові правила для готельєрів, які почнуть діяти після запуску внутрішнього туризму в кінці травня. Згідно з нововведеннями, системи харчування "шведський стіл" більше не буде. Передбачається, що її замінить комплексне меню", — пише видання.

Як зазначає газета, в першу чергу, відкриються готелі, у яких є сертифікати про відсутність коронавірусу. Спочатку вони будуть використовувати для прийому гостей тільки половину номерного фонду. Крім того, ресторани на території готелів мають забезпечити соціальне дистанціювання. Кількість шезлонгів на пляжах буде зменшено вдвічі. Деякі готелі зможуть запропонувати сім'ям бунгало для проживання, а також закріпити за ними шезлонги на пляжі або біля басейну.

Деякі заходи будуть прийняті не тільки в готелях, але і в кафе, ресторанах та інших розважальних закладах курортів. Так, підвищені вимоги до обсуживающему персоналу: вони зобов'язані перед початком робочого дня проходити медогляд, працювати в рукавичках і масках, в деяких випадках може бути використана спеціальний захисний одяг.

Нові правила торкнуться і яхтингу: кількість пасажирів на судні буде скорочено, щоб забезпечити дистанціювання.

"Ми готуємося до запуску внутрішнього туризму вже до 15 травня. Думаю, що найбільш популярними об'єктами розміщення будуть апартаменти і бутік-готелі. Варто зазначити, що ціни на розміщення можуть зрости", — цитує Ahaber мера міста Ула на узбережжі Егейського моря Ісмаїла Аккая.

Як повідомляли Українські Новини, після карантину Ryanair планує продавати квитки від 99 центів.

Тим часом, туристична галузь у всьому світі несе мільйонні збитки.