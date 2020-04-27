Несколько областей Украины накроют сильные заморозки

Погода в Украине в ближайшие сутки испортится, и в ночь на 28 апреля местами ударят сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до -3.

Как сообщали Українські Новини, Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра.

Также из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Ранее синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Тем временем 27 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5 градусов, днем +13...15 градусов.

Идет жара, но с заморозками и грозами: синоптики дали прогноз погоды на неделю и 1 мая.