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27 апреля 2020, понедельник, 13:37 4298
Общество 2020-04-27T13:37:40+03:00
Українські Новини
Несколько областей Украины накроют сильные заморозки

Несколько областей Украины накроют сильные заморозки

Ольга Фандорина
Погода, Заморозки, Прогноз погоды, Заморозки в Украине
Заморозки. Фото: pixabay.com
Заморозки. Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие сутки испортится, и в ночь на 28 апреля местами ударят сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до -3.

Как сообщали Українські Новини, Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра.

Также из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды

Ранее синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Тем временем 27 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5 градусов, днем +13...15 градусов.

Идет жара, но с заморозками и грозами: синоптики дали прогноз погоды на неделю и 1 мая.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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