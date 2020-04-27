подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 11:25 290
Общество 2020-04-27T11:33:52+03:00
Українські Новини
Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

Анна Рудык
Прогноз погоды, Порывы ветра, погода в Киеве, погода в Украине
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

В понедельник, 27 апреля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что порывы ветра в понедельник в восточной части Украины могут достигнуть 20 м/с.

"По данным Укргидрометцентра, днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 28 апреля в Украине синоптики осадков не прогнозируют. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 13 до 18. Теплее всего будет на западе, где столбики термометра могут показать 21 градус.

Также из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды

Ранее синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Тем временем 27 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5 градусов, днем +13...15 градусов.

Больше новостей о: Прогноз погоды Порывы ветра погода в Киеве погода в Украине

Идет жара, но с заморозками и грозами: синоптики д...
Порывы ветра усилятся, а заморозки продолжат атако...
Синоптики предупредили украинцев о заморозках в но...
Мощный циклон Walli несет дождь, снег и холод до -...
В Украине 9 тыс. случаев коронавируса, за сутки почти 400 новых инфицированных
Коронавирусом по всему миру заразились почти 3 млн человек. Где болеют больше всего
Новости
В Одесской области поднялась пыльная буря 11:38
Садовый хочет открыть продуктовых рынки во Львове 11:30
"Таврия" меняет модель виноградарства для производства коньяков 11:29
Полиция начала расследование по факту избиения замом Кличка патрульного 11:29
Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра 11:25
больше новостей
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу 15:11
больше новостей
В Украине 47-й день карантина, до его окончания осталось две недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok