Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

В понедельник, 27 апреля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что порывы ветра в понедельник в восточной части Украины могут достигнуть 20 м/с.

"По данным Укргидрометцентра, днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 28 апреля в Украине синоптики осадков не прогнозируют. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 13 до 18. Теплее всего будет на западе, где столбики термометра могут показать 21 градус.

Также из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Ранее синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Тем временем 27 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5 градусов, днем +13...15 градусов.