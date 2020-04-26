Синоптики предупредили украинцев о заморозках в ночь на понедельник

Синоптики уже предупреждали украинцев о заморозках, и вот они пришли. 27 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5 градусов, днем +13...15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +2 ...-3 градуса, днем +4...+9 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +2...+4 градуса, днем +13...+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, в Сумской области ночью небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Сумской области порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, в Полтавской и Днепропетровской областях ночью небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Полтавской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Запорожской области порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.