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27 апреля 2020, понедельник, 13:05 23
Экономика 2020-04-27T13:05:30+03:00
Українські Новини
Гривна начала дорожать. Курс НБУ на 28 апреля

Гривна начала дорожать. Курс НБУ на 28 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар начал расти, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 апреля, на 2,06 коп. до 27,1280 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 апреля, на 15,59 коп. до 27,1486 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 апреля на 1,01 коп. до 27,4097 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 27,0165 UAH/USD.

Также экономисты также пронгнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.       

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