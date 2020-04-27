Гривна начала дорожать. Курс НБУ на 28 апреля

В то время, как доллар начал расти, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 апреля, на 2,06 коп. до 27,1280 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 апреля, на 15,59 коп. до 27,1486 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 апреля на 1,01 коп. до 27,4097 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 27,0165 UAH/USD.

Также экономисты также пронгнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.