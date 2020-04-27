Постачальники свинини спрогнозували ціну на свинину в живій вазі перед травневими святами

Постачальники свинини в живій вазі очікують, що ціни збережуться на рівні поточних 44-46,5 гривні\/кг перед травневими святами в той час, як експерти прогнозували зростання закупівельних цін на свинину перед Великоднем. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Свинарі України", передають Українські Новини. "Постачальники живця очікують, що діапазон цін залишиться на досягнутому рівні, а зміна цін окремих операторів порівняно з поточним тижнем не має бути значною", - сказано в ньому. Наголошується, що під час передостанніх торгів квітня ціни втрималися в межах діапазону минулого тижня - 44-46,5 гривні\/кг, а більш високі ціни зустрічались епізодично. Зміна цін окремих операторів мала різноспрямований характер і не перевищувало 0,5 гривні\/кг На сьогодні переробники наполягають на падінні цін на свинину, аргументуючи його зменшенням продажів після Великодня і ослабленням платоспроможності населення внаслідок продовження карантину. Водночас виробники свинини, навпаки, не бачать передумов для низхідного руху, особливо враховуючи те, що ціна на свинину в живій вазі третій тиждень поспіль нижче, ніж у відповідний період минулого року. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів регулювання цін на продукти, товари та ліки. Тим часом у київських супермаркетах зросли ціни на яйця.