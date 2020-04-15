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15 апреля 2020, среда, 18:17 47
Экономика 2020-04-15T18:18:55+03:00
Українські Новини
Эксперты прогнозируют рост закупочных цен на свинину перед Пасхой

Эксперты прогнозируют рост закупочных цен на свинину перед Пасхой

Елена Новикова
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Цены на свинину
Цены на свинину

Агропромышленная компания KSG Agro (Днепропетровская область) прогнозирует, что цена на свинину в живом весе вырастет на 11%, или на 5 гривен/кг, до 50 гривен/кг в ряде регионов перед Пасхой по сравнению с 13 апреля, в то время, как в киевских супермаркетах выросли цены на яйца.

Об этом Українським Новинам сообщил директор ООО "Стронг-Инвест", входящего в KSG Agro, Игорь Ушаков.

"По нашим прогнозам, на текущей неделе в ряде регионов цена на живых свиней может вырасти  до 50 гривен/кг", - сказал он.

По словам Ушакова, этот предпасхальный рост обусловлен целым рядом факторов, среди которых, помимо праздника, хорошая погода, способствующая барбекю на приусадебных участках.

При этом период с 1 апреля отмечался высокой волатильностью цен на свинину, что связано, в частности, неравномерностью спроса и предложения в различных регионах страны.

Так, средняя закупочная цена на свинину, по данным KSG Agro, 1 апреля составляла 47 гривен/кг, 6 апреля - 40 гривен/кг, 13 апреля - 45 гривен/кг.

Ушаков отметил, что карантин привел к росту спроса на свинину из-за ажиотажных закупок продуктов в торговых сетях, поэтому в марте цены выросли.

"Однако, после удовлетворения повышенного спроса на свинину украинскими производителями (а импорт в марте сократился в 2-2,5 раза), цена снизилась", - прокомментировал он.

По оценке KSG Agro, ситуация в карантинный период аналогична трендам, которые были характерны для этого периода год назад без сильных ценовых колебаний на рынке свинины, подорожание на фоне возросшего спроса накануне праздников.

Ожидается, что после 19 апреля спрос снизится, и вырастет уже вместе с ценами к майским праздникам.

Как сообщали Українськi Новини, ассоциация "Свиноводы Украины" считает, что спрос на свинину останется стабильным перед Пасхой из-за ограниченности каналов закупки.

Компания KSG Agro создана в 2001 году, входящие в нее предприятия расположены в Днепропетровской областях.

Компания развивает свиноводческое направление, занимается растениеводством, переработкой, производством муки и биотоплива.

Совладельцем агрохолдинга KSG Agro является Сергей Касьянов.

Ранее сообщалось о том, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина в этом году. Также о том, во сколько обойдется украинцам пасхальная выпечка.

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