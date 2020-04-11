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11 апреля 2020, суббота, 06:14 207
Экономика 2020-04-11T06:14:02+03:00
Українські Новини
Цены на яйца в супермаркетах Киева выросли, но не запредельно

Цены на яйца в супермаркетах Киева выросли, но не запредельно

Кира Молчанова
Пасха, Яйца, Цены на продукты, Пасха-2020
Яйца. Фото: pixabay
Яйца. Фото: pixabay

В то время, как эксперты уже прогнозировали, что цена на яйца вырастет, в канун Пасхи этот продукт становится особенно востребованным у украинцев. Сейчас десяток яиц можно купить, начиная от 13,75 гривен.

Сеть супермаркетов "Сильпо" предлагает купить куриные яйца по цене от 16,99 гривен за десяток яиц первого сорта и 18,39 гривен за десяток яиц высшего сорта. В наличии есть перепелиные яйца за 32,49 за десять штук.

Торговая сеть "Novus" предлагает курные яйца по 1,49 гривен за одно яйцо первого сорта. Десяток яиц стоит от 14,99 гривен до 20,90 гривен за один десяток. В наличии есть упаковки по 6, 10, 15 и 20 яиц.

В супермаркетах сети "Мегамаркет" десяток яиц стоит от 20,30 гривен за десяток.

В супермаркетах "Ашан" десяток куриных яиц можно купить по минимальной цене в 13,75 гривен за десяток. Одно столовое яйцо стоит 1,34 грн. Самая дорогая позиция в этой категории — 39 гривен за десяток яиц.

В супермаркетах АТБ десяток яиц первой категории стоит 17,80.

Как сообщали Українські Новини, производители яиц стремятся приблизить отпускную цену к себестоимости производства. Это в среднем 15-16 гривен/десяток.

После введения карантина свинина подорожала на 6%.

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