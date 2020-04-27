Як живе київське метро на карантині і коли його зможуть відкрити

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про дату відновлення роботи метро не раніше 31 травня. Про це Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

За його словами, столичний метрополітен не давав ніякої офіційної інформації, коли може запрацювати метро.

"Її (ред. - інформацію) взяли з телеграм-каналу нібито столичного метро. Але в метрополітену такого каналу немає", - сказав він.

Згідно з постановою уряду обмежувальні заходи, в тому числі про роботу метро продовжено до 11 травня. Після цього, враховуючи епідеміологічну ситуацію, будуть прийняті подальші рішення.

Кличко підкреслив, що рішення про закриття метро в Києві, Дніпропетровську та Харкові приймав уряд. І відновлення роботи метрополітену буде залежати від рішень Кабміну.

Поки метро не перевозить пасажирів, у підземці відбуваються ремонтні роботи на станціях.

"На станції "Палац спорту" тривають роботи із заміни колій. Раніше це робили тільки вночі і в дуже стислі терміни. Сьогодні є можливість виконувати ремонт у денні зміни. Спеціалісти метрополітену працюють зараз на всіх станціях. Міняють системи освітлення. Перевіряють системи пожежної безпеки, вентиляційного та насосного обладнання. Тривають ремонти ескалаторів. А вже найближчими днями на трьох станціях метрополітену – "Арсенальній", "Сирець" та "Лук’янівській" – розпочнуть встановлення обладнання для пересування людей з інвалідністю", – розповів Кличко.







Як повідомляли Українські Новини, метро і громадський транспорт можуть запрацювати на четвертому етапі виходу з карантину.



Крім того, на думку вірусолога, метро можна було не закривати, але пускати людей у масках.