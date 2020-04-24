Ровно накрыла сильная пылевая буря

В Ровно началась сильная пылевая буря, что привело к затруднению видимости. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, сквозь поднявшиеся в воздух пыль и мусор были едва видны автомобили. Как сообщили синоптики, буря случилась из-за практически бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире.

Также сообщалось, что засуха в Украине может привести к дефициту воды.

Тем временем, синоптик предупредил о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, градом, шквалами и жарой.

В Киеве в этом году зима так и не наступила, а осень - не закончилась.