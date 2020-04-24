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24 апреля 2020, пятница, 19:12 77
Происшествия 2020-04-24T19:12:48+03:00
Українські Новини
Ровно накрыла сильная пылевая буря

Ровно накрыла сильная пылевая буря

Ольга Фандорина
Пыльная буря, Буря, Пыль, Пылевая буря

В Ровно началась сильная пылевая буря, что привело к затруднению видимости.  Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Как отмечается, сквозь поднявшиеся в воздух пыль и мусор были едва видны автомобили. Как сообщили синоптики, буря случилась из-за практически бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха. 

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире. 

Также сообщалось, что засуха в Украине может привести к дефициту воды.

Тем временем, синоптик предупредил о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, градом, шквалами и жарой.

В Киеве в этом году зима так и не наступила, а осень - не закончилась.

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