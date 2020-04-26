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26 апреля 2020, воскресенье, 16:52 82
Транспорт 2020-04-26T17:09:41+03:00
Українські Новини
Авиакомпании в Украине могут получить финансовую поддержку из-за карантина

Авиакомпании в Украине могут получить финансовую поддержку из-за карантина

Ярина Вацяк
Авиакомпании, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
Самолет. Фото: spotters.net.ua
Самолет. Фото: spotters.net.ua

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность стабилизационной поддержки авиакомпаний в то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью телеканалу "Эспрессо", передают Українськi Новини.

"Если говорить о поддержке финансовой, какой-то стабилизационной поддержке, я инициировал этот вопрос. Премьер-министр также поддерживает. Должны наработать с Министерством развития экономики и Министерством финансов", - сказал он.

Кроме того, рассматривается возможность отсрочки оплаты авиакомпаниями аэронавигационного и портового сборов.

Также Криклий сообщил, что авиакомпаниям, которые осуществляют чартерные рейсы для возвращения украинских граждан домой в период карантина, будет предоставлена помощь в эквиваленте 4 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp приостановила регулярные рейсы до конца карантина.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

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