Авиакомпании в Украине могут получить финансовую поддержку из-за карантина

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность стабилизационной поддержки авиакомпаний в то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью телеканалу "Эспрессо", передают Українськi Новини.

"Если говорить о поддержке финансовой, какой-то стабилизационной поддержке, я инициировал этот вопрос. Премьер-министр также поддерживает. Должны наработать с Министерством развития экономики и Министерством финансов", - сказал он.

Кроме того, рассматривается возможность отсрочки оплаты авиакомпаниями аэронавигационного и портового сборов.

Также Криклий сообщил, что авиакомпаниям, которые осуществляют чартерные рейсы для возвращения украинских граждан домой в период карантина, будет предоставлена помощь в эквиваленте 4 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp приостановила регулярные рейсы до конца карантина.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.