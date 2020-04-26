Авіакомпанії в Україні можуть отримати фінансову підтримку через карантин

В той час, як через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці, Міністерство інфраструктури розглядає можливість стабілізаційної підтримки авіакомпаній.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю телеканалу "Еспресо", передають Українські Новини.

"Якщо говорити про підтримку фінансової, якийсь стабілізаційної підтримки, я ініціював це питання. Прем'єр-міністр також підтримує. Мають напрацювати з Міністерством розвитку економіки і Міністерством фінансів", - сказав він.

Крім того, розглядається можливість відстрочення оплати авіакомпаніями аеронавігаційного і портового зборів.

Також Криклій повідомив, що авіакомпаніям, які здійснюють чартерні рейси для повернення українських громадян додому в період карантину, буде надана допомога в еквіваленті 4 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp призупинила регулярні рейси до кінця карантину.

17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширенню коронавірусу.