Авіакомпанії в Україні можуть отримати фінансову підтримку через карантин

В той час, як через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці, Міністерство інфраструктури розглядає можливість стабілізаційної підтримки авіакомпаній. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю телеканалу "Еспресо", передають Українські Новини. "Якщо говорити про підтримку фінансової, якийсь стабілізаційної підтримки, я ініціював це питання. Прем'єр-міністр також підтримує. Мають напрацювати з Міністерством розвитку економіки і Міністерством фінансів", - сказав він. Крім того, розглядається можливість відстрочення оплати авіакомпаніями аеронавігаційного і портового зборів. Також Криклій повідомив, що авіакомпаніям, які здійснюють чартерні рейси для повернення українських громадян додому в період карантину, буде надана допомога в еквіваленті 4 млн доларів. Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp призупинила регулярні рейси до кінця карантину. 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширенню коронавірусу.