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26 квітня 2020, неділя, 16:52 5
Транспорт 2020-04-26T17:09:32+03:00
Українські Новини
Авіакомпанії в Україні можуть отримати фінансову підтримку через карантин

Авіакомпанії в Україні можуть отримати фінансову підтримку через карантин

Ярина Вацяк
Авіакомпанії, авіація, Мінінфраструктури, фіндопомога
Літак. Фото: spotters.net.ua
Літак. Фото: spotters.net.ua

В той час, як через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці, Міністерство інфраструктури розглядає можливість стабілізаційної підтримки авіакомпаній. 

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю телеканалу "Еспресо", передають Українські Новини.

"Якщо говорити про підтримку фінансової, якийсь стабілізаційної підтримки, я ініціював це питання. Прем'єр-міністр також підтримує. Мають напрацювати з Міністерством розвитку економіки і Міністерством фінансів", - сказав він.

Крім того, розглядається можливість відстрочення оплати авіакомпаніями аеронавігаційного і портового зборів.

Також Криклій повідомив, що авіакомпаніям, які здійснюють чартерні рейси для повернення українських громадян додому в період карантину, буде надана допомога в еквіваленті 4 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp призупинила регулярні рейси до кінця карантину.

17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширенню коронавірусу.

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