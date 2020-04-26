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  • У Херсонській області фермери заблокували міжнародну трасу через закриті ринки
26 квітня 2020, неділя, 15:28 17
Економіка 2020-04-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Херсонській області фермери заблокували міжнародну трасу через закриті ринки

У Херсонській області фермери заблокували міжнародну трасу через закриті ринки

Ярина Вацяк
Карантин, Акція протесту, Фермери, перекриття траси, закриття ринків, Протести фермерів
Протести фермерів Херсонської області. Скріншот відео PavlovskyNEWS
Протести фермерів Херсонської області. Скріншот відео PavlovskyNEWS

У Херсонській області фермери, протестуючи проти закриття ринків на час карантину, який продовжили до 11 травня, перекрили трасу міжнародного значення.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі PavlovskyNEWS

"Більш як 300 аграріїв вийшли на мітинг через карантинні обмежень в селі Великі Копані, де закрили найбільший оптовий ринок на Херсонщині. Внослідок цього виник колапс зі збутом великої кількості овочів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що один з протестувальників викинув огірки на дорогу на знак протесту.

Фермери обурені тим, що великі мережі імпортують овочі, хоча вітчизняна продукція, за їх словами, набагато краще.

За їх словами, закривати ринки, але залишати відкритими торгові мережі - нелогічно і шкодить економіці.

За повідомленням, фермери Дніпропетровської і Запорізької області розповіли, що тим, хто вирощував овочі в теплицях, доведеться викидати їх тоннами.

Перекупники не купують у них огірки, капусту, броколі, редиску і подібне, тому що самі не знають, чи зможуть потім кудись продати. Через це фермери вивозять овочі в придорожні посадки і поля, щоб вони там просто згнили.

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" зазначає, що малі і середні виробники продуктів харчування через закриття продовольчих ринків не зможуть реалізувати свій товар.

Тим часом, Мінекономіки підтримує роботу ринків під час карантину.

 

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